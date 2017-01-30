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30 Ocak 2017 Pazartesi
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    • Boyu 2,10’a ulaştı

    Ülkemizin en önemli kayak merkezlerinin arasında yer alan ve adı her geçen gün dünya çapında yayılan Kartalkaya kar kalınlığı yüksekliği bakımından Türkiye’de ikinci sırada yer aldı.

    30 Ocak 2017 Pazartesi 13:10
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    Boyu 2,10’a ulaştı

    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    Bolu Meteoroloji İl Müdürü Fazlı Büyük’den edinilen bilgiye göre, deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikte bulunan Kayak Merkezi Kartalkaya’da kar kalınlığı 30 Ocak 2017 tarihi itibariyle 2 metre 10 santimetreye ulaştı. Birinci sırada ise 2 metre 20 santimetreyle Kocaeli Kartepe birinci sırada yer aldı. Müdür Büyük ilimizde kar kalınlıkları bakımından şu bilgileri verdi; Bu gün itibariyle Abant’ta 80, merkez de ise 4 santimetre kar kalınlığı bulunmakta. Diğer bir yandan Kartalkaya ünlü kayak merkezlerini de geçmiş durumda. Uludağ’da kar kalınlığı 2 metre 5 santim, palandöken’de ise 145 santimetre olarak belirlendi.

    CUMA’YA KADAR KAR YOK

    Meteoroloji Bolu İl Müdürü Fazlı Büyük, Cuma gününe kadar ilimizde kar yağışının olmayacağını belirterek; “İlimiz hafta sonuna kadar sisli ve parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklıklar ise eksi 9 ile 7 derece civarında seyredecek. Vatandaşlarımızın don ve buzlanmaya karşı dikkatli olması gerekir” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Ülkemizin, önemli, Kayak, Merkezlerinin, Yer

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