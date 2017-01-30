Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Meteoroloji İl Müdürü Fazlı Büyük’den edinilen bilgiye göre, deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikte bulunan Kayak Merkezi Kartalkaya’da kar kalınlığı 30 Ocak 2017 tarihi itibariyle 2 metre 10 santimetreye ulaştı. Birinci sırada ise 2 metre 20 santimetreyle Kocaeli Kartepe birinci sırada yer aldı. Müdür Büyük ilimizde kar kalınlıkları bakımından şu bilgileri verdi; Bu gün itibariyle Abant’ta 80, merkez de ise 4 santimetre kar kalınlığı bulunmakta. Diğer bir yandan Kartalkaya ünlü kayak merkezlerini de geçmiş durumda. Uludağ’da kar kalınlığı 2 metre 5 santim, palandöken’de ise 145 santimetre olarak belirlendi.

CUMA’YA KADAR KAR YOK

Meteoroloji Bolu İl Müdürü Fazlı Büyük, Cuma gününe kadar ilimizde kar yağışının olmayacağını belirterek; “İlimiz hafta sonuna kadar sisli ve parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklıklar ise eksi 9 ile 7 derece civarında seyredecek. Vatandaşlarımızın don ve buzlanmaya karşı dikkatli olması gerekir” dedi.



