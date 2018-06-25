Haber: Semih Baykal

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, herkesin merakla beklediği Bedelli askerlik konusuna cevap verdi. Bozdağ; “ Takvimini tam söyleme imkanı yok ama genel işleyişle alakalı bir yorum yapabilirim. Cumhurbaşkanı ve vekillerimizin yemin ederek göreve başlaması lazım, parlamento 1 Ekim’e kadar ara verecek ve sonuçta bedelli konusunda Ekim’den sonra gündeme gelecektir. Bedelli KHK ile alınacak bir karara değil, Meclis açıldıktan sonra bu konuda gereği yapılacaktır bu bizim de milletimize taahhüdümüzdür bu konu bu yıl içinde hallolacaktır” dedi.