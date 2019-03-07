Bozkurtlar Fatih Metin için kenetlendi

Haber: C. Kutay Aykan

Cumhur İttifakı’na şartsız destek veren Bolu Ülkü Ocakları Başkanlığı dün gece “Cumhur İttifakı Zafere Doğru” gecesi düzenlendi. Termal Otelde düzenlenen geceye AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ile Fehmi Küpçü, MHP Genel Merkez MYK üyeleri Ahmet Yılmazer ile Bahadır Alperen, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, MHP İl Başkanı Cihan Başaran, Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül ile MHP’ye gönül veren yaklaşık bin 100 kişi katıldı. Çok sayıda kişi de salonda yer olmadığı için ayakta bekledi. Büyük coşkuya sahne olan gecede Cumhur İttifakı Adayı Fatih Metin, salona lehine adaylıktan çekilen MHP’li İbrahim Doğan ile birlikte girdi. Sloganlar eşliğine ülkücüleri ve ailelerini selamlayan Metin ve Doğan, ardından tüm masaları tek tek dolaştı.

AKGÜL: “CUMHUR İTTİFAKI’NIN TOKADINI 31MART’TA GÖRECEKLER”

Programın açılış konuşmasını yapan Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, Millet İttifakı’nı sert sözlerle eleştirdi. Akgül, ülkücü camianın oylarının devşirmek istendiğine dikkat çekerek, “Kirli pazarlıklarıyla, alçak projeleriyle, milletin yüce ismini kullanan, PKK ve FETÖ sevici siyasiler seçim çalışmalarında Türk milletinin rahmani duygularıyla oynayarak milliyetçi kesimin kendilerini destekleyeceklerini, Ülkücü hareketin oylarının CHP’ye kayacağını sananlar var. Yine Bolu’da kendi sempatisiyle ülkücü-milliyetçi hareketin oylarını devşirdiğini düşünenler var. Bu şahsiyet bu akşam sizin sayenizde bunun hayal olduğunu görüp anlayacaktır. Bizim davamız şehitlerin davasıdır. Ülkücüler, ellerinde ülkücü şehitlerimizin, güvenlik güçlerimizin kanı olanlara, alkol masalarında pazarlık yapanlara Cumhur İttifakı’nın tokadını 31 Mart’ta atacak ve Fatih Metin beyi o koltuğa oturtarak göstereceklerdir” dedi.

BAŞARAN: “ADAYIMIZ SAYIN FATİH METİN’E GÖNÜLDEN DESTEK OLACAK MIYIZ?”

MHP Bolu İl Başkanı Cihan Başaran da ülkücü ve milliyetçi camiayı selamladıktan sonra Devlet Bahçeli’nin mektubunu okudu. Bahçeli’nin mesajları ile büyük coşku yaşayan teşkilatlara seslenen Başaran, “Değerli yol arkadaşlarım 24 Haziran seçimlerinde biz Cumhur İttifakı olarak bu sınavdan geçtik. Çok şükür ki bugün Cumhur İttifakı’nın başarısı ve gücünün temsilcisi olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ımız var. Kendisini saygıyla muhabbetle selamlıyoruz. 31 Mart seçimlerini kazanacağımızdan eminiz. Sizlerde Cumhur İttifakı Adayı Fatih Metin’in kazanacağından hepiniz emin olun istiyorum. Fatih Metin Bey ile ülkücü hareketin, Milliyetçi Hareket Partisi’nin yürekten belediyecilik anlayışı Bolu’da artık işlevsel hale gelecektir.” dedi. Başaran’ın bu sözleri salondakilerden büyük alkış aldı. Başaran, ardından ülkücü harekete “Şimdi size soruyum; 31 Mart’ta Cumhur İttifakı Adayımız Sayın Fatih Metin’e gönülden destek olacak mıyız?” diye sordu. Salondaki ise Başaran’a tek bir ağızdan ‘Evet’ cevabı verdi.

DOĞANAY: “ÜLKÜCÜ ŞEHİTLERİ ASANLAR BUGÜN İŞBİRLİĞİ YAPANLARDIR”

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay da Cihan Başaran’ın ardından ülkücü-milliyetçi harekete gönül verenlere seslendi. Doğanay, ülkücülerin 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminde meydanları ilk dolduran kişiler olduğunu belirtti. Ülkücü camiaya teşekkürlerini sunan Doğanay, vatanı ve milleti için idam edilen şehit ülkücüleri hatırlatarak, “Onları asanlar, bugün işbirliği yapanlardır. Bunları kimse unutmasın” dedi. Türkiye’de gelinen noktayı da değerlendiren Doğanay, “Dün hasım olanların, bugün hısım olduğu bir süreci yaşıyoruz. Dolayısıyla biz AK Parti’siyle, Milliyetçi Hareket Partisi’yle omuz omuza verdik. İnşallah Cumhur İttifakı’yla birlikte bu seçimleri alacağız. Bu birliktelik pazara kadar değil, mezara kadar devam edecek.” diye konuştu.

METİN: “BU AKŞAM BURADA 31 MART GECESİNİN ZAFERİNİ GÖRÜYORUM”

Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, Doğanay’ın ardından kürsüye çıktı. Bozkurtların “Bozkurt Fatih” ve “Dik dur eğilme Bozkurtlar seninle” sloganları ve coşkulu sevgi gösterileri altında sözlerine başlayan Metin, salonun inanmışlığına dikkat çekerek, “Bu akşam burada 31 Mart gecesinin zaferini görüyorum. Bu akşam burada Cumhur İttifakı’yla beraber Fatih Metin’in şahsında AK Parti iktidarını, Milliyetçi Hareket’in iktidarını görüyorum” dedi.

“BOZKURT FATİH”

Sloganlardan dolayı konuşmasına sık sık ara veren Metin, Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül’ün şahsında tüm ülkücü camiaya teşekkür ederek, “Allah’ın izniyle bizim arkamızda Asenalar, ülkücü gençlik olduktan sonra sırtımız yere gelmez” diye konuştu. Metin, daha sonra lehine adaylıktan çekilen ve haftalardır kendisiyle beraber kapı kapı dolaşıp Cumhur İttifakı için destek isteyen MHP’li İbrahim Doğan’ı yanına davet etti. Salondakilerin alkışları altında bir araya gelen Doğan ve Metin, birbirlerine sarıldı. İkili, daha sonra Bozkurt ve Rabia işaretleri yaparak salondakilere selamladı. Salonu dolduran genç Bozkurtlar ise “Bozkurt Fatih” ve “Dik dur eğilme Bozkurtlar seninle şeklinde sloganlar atarak, Fatih Metin’e sevgi gösterilerinde bulundu. Metin’de “Fatih abiniz Bozkurtlara kurban olsun” sözleriyle karşılık verdi. Bu sözler salondakilerden büyük destek gördü.