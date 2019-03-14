Bozoğlu, Tıp Bayramını kutladı

Haber: Esra Öztürk

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Adayı Mazhar Bozoğlu, mesajında sağlık çalışanlarının zorlu şartlar altında gerçekleştirdikleri görevlerinin kutsal olduğunu belirtti. “Hekimlerimiz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarından dolayı kutlarım” diyen Mazhar Bozoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: “Sağlık çalışanlarımız gerçekleştirilen tüm hizmetlerde insan odaklı hizmet anlayışı benimsemektedirler. Hekimlerimiz ve diğer sağlık çalışanlarımızın karşılaştıkları zorluklara göğüs gererek bu saygın ve onurlu mesleği büyük bir özveriyle yürüttüklerinin farkındayız. Bu anlamda sağlık çalışanlarımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesi adına önemli adımlar atılmaya devam ediliyor. Sağlıklı toplum olabilme yolunda var gücüyle çalışan, insanlığa nitelikli yaşam sunmayı amaç edinen sağlık çalışanlarımızın ‘14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim.”