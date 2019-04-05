Bozoğlu’ndan teşekkür

Haber: BMA

AK Parti Bolu İl Genel Meclis Üyeleri ve Belediye Meclis Üyeleri, mazbatalarını aldılar. Bolu Adalet Sarayında düzenlenen törene AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak’ın yanı sıra çok sayıda parti yöneticisi ve üyeler de katıldı. Törende Mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Taner Gülşen’den alan İl Genel Meclis Üyesi Mazhar Bozoğlu, desteklerinden ötürü AK Parti İl Teşkilatına teşekkür etti.Mazbata töreni ile ilgili açıklamalarda bulunan Mazhar Bozoğlu, “Uzun süren bir seçim kampanyası döneminin ardından 31 Mart’ta seçimler gerçekleştirildi. Sandıktan çıkan sonucu bundan önce olduğu gibi her zaman saygı gösterdik. Bundan sonra da bu değişmeyecek. Alınan sonuç neticesinde partimizden İl Genel Meclis Üyeliğine Merkez ilçeden benimle birlikte 3 arkadaş seçildi. Gerçekleştirilen seçimlerde bizlere güvenen, bizlere destek olan başta Bolu halkımız olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın İl Başkanımıza, parti teşkilatlarımıza, oy veren vermeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Yapılacak ilk İl Genel Meclisi Toplantısının ardından çalışmalarımıza başlayacağız. Hız kesmeden Bolu’ya hizmete, vatandaşlarımızın refahı ve rahatlığı için hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.