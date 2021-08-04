Branda faciayı önledi



Haber: Ceylan Beykoz

Bolu'da halk pazarında sebze ve meyve satışı yapılan tezgâhın üzerine ağaç dalı düştü. Korku dolu anlar yaşayan esnafı, tezgâhın üzerinde bulunan branda korudu.

Olay, İhsaniye mahallesinde kurulan halk pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sebze ve meyve satışı yapılan tezgâhın yanında bulunan ağacın dalı koparak tezgâhın üzerine düştü. Ağaç dalının düştüğü yerde bulunan esnaf korku dolu anlar yaşarken, tezgâhın üzerinde bulunan branda sayesinde yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine Bolu Belediyesi ekipleri sevk edildi. Brandanın üzerinde kalan ağaç dalı kontrollü şekilde indirilerek kesildikten sonra olay yerinden götürüldü.