Haber: Ceylan Beykoz

Bolu AK Parti Milletvekili Arzu Aydın, Tele1 kanalındaki Ayrıntılar programına konuk olarak Enver Aysever’in sorularını yanıtlayan Tanju Özcan’ı topa tuttu. Tanju Özcan’ın, “Ben Erdoğan’ın o saraydan ayrıldığını göreyim. Ertesi gün ölsem de gam yemem. Sandıkta yenildiğini görmek istiyorum” şeklindeki açıklamasına tepki gösteren Arzu Aydın, şahsi sosyal medya hesabından “Bolu'ya musallat olan malum şahıs Tanju Özcan'ın hayallerinden bir diğeri de Cumhurbaşkanımızın seçimi kaybedip külliyeden ağlayarak çıktığını ve yargılandığını görmekmiş” paylaşımında bulundu.

“BOLU’YA MUSALLAT OLAN MALUM ŞAHIS”

AK Parti Milletvekili Aydın paylaştığı tweetlerde, “Bolca ırkçılık yapıp araya milliyetçilik sıkıştıran, seçim vakti Kuran koyup, sen çekil ben Cumhurbaşkanı olayım derken en büyük hayalim dediği CHP Genel Başkanlığı’na selam çakan, küçücük Bolu'yu yönetmekten aciz bir şahsın hezeyanlarına dün akşam bir kez daha şahit olduk.

Bolu'ya musallat olan malum şahıs Tanju Özcan'ın hayallerinden bir diğeri de Cumhurbaşkanımızın seçimi kaybedip külliyeden ağlayarak çıktığını ve yargılandığını görmekmiş.

Bre çapsız, bre densiz, bre hadsiz sen kim Reis'i ağlatmak kim! Sen bu kafayla devam ettikçe bırak Türkiye'yi mazlum coğrafyadaki tüm insanlığın gözyaşlarında boğulacaksın!” ifadelerine yer verdi.