BSMMMO yeni başkanı İlkay Bağatır oldu!

Haber: Uğur Balaban

Bolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) yeni başkanı yapılan genel kurulla belli oldu.

Gene Kurul’ a BSMMMO eski başkanı Yüksel Ceylan, eski yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyeleri, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, BSMMMO kurucu başkanı yeminli mali müşavir Kemal Alemdar, eski Türkiye Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Masum Türker ve STK başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

BSMMMO 24.olağan genel kuruluna İlkay Bağatır aday oldu. 17 yıla yakın Bolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında farklı görevlerde ve başkanlık görevinde bulunan Yüksel Ceylan aday olmadığını açıkladı. Tek liste ile seçime giren İlkay Bağatır, yeni başkan oldu.

“KAMUOYUNA KARŞI ODAMIZI GÜÇLÜ KILACAKTIR”

Eski başkan Yüksel Ceylan yaptığı konuşmada, “17 yıla yakın bu odaya hizmet verdim bu dönemde üzdüğüm kırdığım meslektaşlarımdan beni affetmelerini ve haklarını helal etmelerini istiyorum. Bende hakkımı helal ediyorum. Bu seçim süreci içinde seçimlere tek listeyle gidilmesi için gayret ettim. Son noktada tek listeyle seçime giriyoruz. Bu odamızdaki birliğimizi beraberliğimizi ve dayanışmamızı kamuoyuna karşı odamızı güçlü kılacaktır.’’ İfadelerini kullandı.

Genel Kurulda tek aday olan İlkay Bağatır yönetim kurulu listesi şu şekilde;

Yönetim Kurulu Üyeleri; Sebiha Sarı, Ahmet Doğan, Enver Bursalı, Cihan Özzevtçi

Yedekler; Şerafettin Özdemir, Asuman Körçoban, Celal Sütçü, Fadime Dinçel, Ramazan Gültekin

Disiplin Kurulu Üyeleri; İsmail Vardallı, Ali Zengin, Öncel Varlıtürk, Mehmet Şimşek, Fatma Çetinkaya

Yedekler; Murat Demirel, Recai Özkan, Adem Çizmeci, Nermin Demirel