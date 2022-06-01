BSMMO’da devir teslim töreni yapıldı

Haber: Uğur Balaban

Bolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, olağan genel kurul toplantısı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Gerçekleştirilen kongreye tek aday olarak giren İlkay Bağatır, yeni oda başkanı oldu. Eski Başkan Yüksel Ceylan ve yeni Başkan İlkay Bağatır Bolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda bir araya gelerek yönetim kurulu üyeleri ile birlikte devir teslim töreni yapıldı.

“BU GÖREVİ LAYIĞIYLA YAPACAK VE İLERİ GÖTÜRECEKTİR”

17 yıldan beri Bolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’na hizmet ettiğini belirten Yüksel Ceylan, “Bu görevi layığıyla yapacak ve ileri götürecektir. 17.5 yıl bu odaya hizmet ettik. İlkay arkadaşımızda uzun yıllar odamıza hizmet eder. Kendisini tebrik ediyor ve kutluyorum. Bu görevi kendisine gönül rahatlığıyla içerisinde devrediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

“YÜKSEL CEYLAN’A TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Başkan Ceylan’a teşekkürlerini sunarak konuşmasına başlayan İlkay Bağatır “Mesleğimiz bilindiği üzere 33 yıl önce 1 Haziran 1989 yasal statüye kavuşmuş 1990 yılında TÜRMOB çatısı altında örgütlenilmiştir. Geçmişten bugüne odamıza hizmet eden tüm başkanlarımıza ve çalışanlarımıza özellikle Yüksel Ceylan’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.