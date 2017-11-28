Haber: Semih BAYKAL
Prof. Dr. Haydar Baş’ın Genel Başkanı olduğu Bağımsız Türkiye Partisi’nin(BTP) Bolu İl Başkanı Mustafa Yağcı ile Basın-Propaganda Bölge Başkanı İsmail İnceayan gazetemize bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Yağcı’nın BTP’nin çalışmaları hakkında bilgi verdiği ziyaretin sonunda, Yağcı ve İnceayan gazetemiz imtiyaz sahibi Erhan Beykoz’a BTP Genel Başkanı Haydar Baş’ın kaleme aldığı “Hoş Geldin Atatürk” isimli kitabı hediye ettiler. Beykoz ise nazik ziyaretlerinden dolayı Başkan Yağcı ve İnceayan’a teşekkür etti.
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