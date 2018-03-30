15 gurupta gerçekleştirilecek seçimler nedeniyle iş dünyasında liste hazırlama çalışmaları hız kesmiyor. Dün bazı basın yayın organlarında 2. Gurupta tek listeyle seçime gidilebileceği ancak yeni bir liste hazırlığının da olduğu bilgisi yer almıştı. Edindiğimiz bilgiye göre 2. Gurupta Koyuncular Ltd. Şti. adına Seyhan Koyuncu, Varlık Tic. Ltd. Şti. adına Koray Varlık ve Koyunlu mobilya adına Sertaç Günay’ın hazırladıkları liste ile seçime girme kararı aldıkları öğrenildi.1 Nisan 2018 Pazar Günü gerçekleştirilecek olan Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) meclis üyeliği seçimleri için guruplarda yeni listeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

15 gurupta gerçekleştirilecek seçimler nedeniyle iş dünyasında liste hazırlama çalışmaları hız kesmiyor. Dün bazı basın yayın organlarında 2. Gurupta tek listeyle seçime gidilebileceği ancak yeni bir liste hazırlığının da olduğu bilgisi yer almıştı. Edindiğimiz bilgiye göre 2. Gurupta Koyuncular Ltd. Şti. adına Seyhan Koyuncu, Varlık Tic. Ltd. Şti. adına Koray Varlık ve Koyunlu mobilya adına Sertaç Günay’ın hazırladıkları liste ile seçime girme kararı aldıkları öğrenildi.1 Nisan 2018 Pazar Günü gerçekleştirilecek olan Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) meclis üyeliği seçimleri için guruplarda yeni listeler ortaya çıkmaya devam ediyor. 15 gurupta gerçekleştirilecek seçimler nedeniyle iş dünyasında liste hazırlama çalışmaları hız kesmiyor. Dün bazı basın yayın organlarında 2. Gurupta tek listeyle seçime gidilebileceği ancak yeni bir liste hazırlığının da olduğu bilgisi yer almıştı. Edindiğimiz bilgiye göre 2. Gurupta Koyuncular Ltd. Şti. adına Seyhan Koyuncu, Varlık Tic. Ltd. Şti. adına Koray Varlık ve Koyunlu mobilya adına Sertaç Günay’ın hazırladıkları liste ile seçime girme kararı aldıkları öğrenildi.