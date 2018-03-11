Haber: BMA

Ekonomi Bakanlığı, sağladığı destek ve hizmetlerin sanayicilere ve ihracatçılara yerinde anlatılması, sorun ve taleplerin alınması için ilimizde toplantılarına devam ediyor. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Tarık Sönmez, İhracat Genel Müdürü Ö. Volkan Ağar, Ekonomi Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde görevli daire başkanları ve uzmanlar ile iş dünyası temsilcileri katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan TSO Başkanı Türker Ateş, Bolu’nun il olarak ihracatta hedefleri olan bir il olduğunu ifade etti. Ateş, “Bolu’daki firmalarımızın çeşitli hedefleri var. Bu hedeflere ulaşabilmek için en önemli enstrümanın ihracat olduğunu çok iyi biliyoruz. Özellikle ülkemizin gelişmesi için refah seviyesinin yükselmesi için ilk 10’a yükselmesi için ihracatımızın çok hızlı bir şekilde artması gerektiğini biliyoruz. Bu konuda özellikle Ekonomi Bakanlığı çok güzel bir çalışmayı ilimizde gerçekleştirdi. Kendilerine iki gün boyunca ilimize yaptıkları katkılardan dolayı şükranlarımızı sunmak isterim. İki gün boyunca ben de eşlik ettim. Özellikle firmalarımızdan aldığımız geri dönüşler alıyoruz. Aldığımız geri dönüşler bizleri çok mutlu etmiştir. Çok büyük problemlerin çok kolay bir şekilde çözülebileceğini herkes gözü ile gördü” şeklinde konuştu.

Sonrasında ise Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarık Sönmez, Bakanlığın yatırım teşvikleri, imalat ve hizmet sektörlerine yönelik ihracat destekleri, dahilde işleme rejimi gibi konuları içeren bir sunum gerçekleştirdi. Müsteşar Yardımcısı Sönmez ayrıca, Ekonomi Bakanlığı olarak bugüne kadar 46 ilde gerçekleştirilmiş olan reel sektör ziyaretlerinin amacı ve hedefi ile ilgili de bilgiler verdi.

Sönmez’in sunumunun ardından sözü Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin aldı. Metin konuşmasında, “Ekonomi Bakanlığı olarak siz değerli iş dünyası temsilcilerine hangi imkanları sunduğumuzu, beraber çalışma noktasında hangi enstrümanlarla sizlere yardımcı olduğumuzu anlattık. Sizlerin hem mevcut ihracatınızın arttırılması hem de ihracat yapabilme adına, yapacak olduğunuz yapmış olduğunuz yatırımların teşviki anlamında sorularınıza cevap verme adına buradayız” ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda katılımcılar, sorunlarını ve taleplerini Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve Bakanlık yetkililerine aktardı. Katılımcıları dikkatle dinleyen Fatih Metin, katılımcıların sorularını tek tek cevapladı.