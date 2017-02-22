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    • BTSO’dan MÜSİAD’a ziyaret

    BTSO Başkanı Türker Ateş, MÜSİAD Bolu Şube Başkanı Abdullah Abat’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

    22 Şubat 2017 Çarşamba 09:17
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    BTSO’dan MÜSİAD’a ziyaret
    HABER: Ceylan Beykoz
    Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Müstakil Sanayici İşadamları Derneği Bolu Şube Başkanı Abdullah Abat ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, başarılar diledi. Bolu ve iş gündeminin konuşulduğu ziyarette MÜSİAD Bolu Şube Başkanı Abdullah Abat, ‘‘MÜSİAD ve Ticaret ve Sanayi Odası’nın yereldeki önemine binaen iş adamlarımıza, ticaret erbaplarına eğitimli ve donanımlı olmaları noktasında bize ve Ticaret ve Sanayi Odası üzerine çok görevler düşüyor. Yakın zamanda MÜSİAD ile KOSGEB’in ortak istişaresiyle geleceğe dair fikirleri olan gençlerimize ‘girişimcilik’ eğitimini duyurmak istiyorum. MÜSİAD ve Ticaret-Sanayi Odası olarak entegre ve birbirine kompakt halde bu faaliyetleri yürütmemiz gerekiyor’’ dedi.
    BTSO Başkanı Türker Ateş ise, ‘’MÜSİAD’ın iş dünyası ve gençlere yaptığı desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Her zaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak konferans salonlarımız, eğitim merkezlerimiz MÜSİAD’ın hizmetindedir. Hali hazırda Bolu’ya 3 yeni otelin yatırım yapmak için çalışmalara başladığı bu dönemde, birlikte çalışmanın Bolu’ya katkı sağlayacağına ve güç birliklerinden doğacak sinerji ile daha verimli işler yapılacağına inanıyorum’ diye konuştu.
    Ziyarette ayıca, 15 Temmuz sürecinden sonra Türkiye'nin önünde çok daha sağlam temelli bir devlet politikasının, ekonomik politikaların olduğu ve bundan sonra da milli birlik ve beraberlik içinde devam edilmesi gerektiği belirtildi. Bununla beraber Turizim cenneti noktasında daha yaşanabilir bir Bolu’nun ve istihdam noktasında işsizliğin en düşük oranda olan illerden biri olabilmesi için girişimcilik yatırım anlamında teşvik noktasında ne yapılabilir konusunda görüşler bildirildi.

    Anahtar Kelimeler: BTSO, Başkanı, Türker, Ateş, MÜSİAD

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