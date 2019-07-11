Bu açıklama ses getirir

Haber : Aysun Beykoz

OTOBANI SANAYİ ALANI YAPMAK İSTİYORLAR

Bolu Belediyesi tarafından yapılan çevre düzeni planı tadilatı önerisinde Abant yolunun tamamının turizm ticaret alanı olmasını, Arçelik ile tugay arasındaki yaklaşık 100 hektarlık verimli tarım alanının sanayi alanına çevrilmesini, Otobanın bir bölümünün sağlı sollu sanayi alanı olarak imara açılmasını “ istediler

BELEDİYENİN ÖNERİSİNE DİMİCİOĞLU İTİRAZ ETMİŞTİ

Bolu belediyesinin çevre düzeni planı tadilat önerisine daha önceki temmuz ayı 1. Oturumunda meclis üyesi Semih Dimicioğlu itiraz etmişti.

“ Karar ve hükümleriyle imar uygulama planlarını yönlendiren, Çevre Düzeni Planının bir kentin; konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını yani bir kentin vizyonunu belirlediğini ve belediye tarafından hazırlanan çevre düzeni planı önerisinin, tarih turizm kenti yolundaki bolunun vizyonu açısından telafisi imkansız zararlar doğuracağını” söylemişti.

Otobanın sanayi alanı olarak değiştirilmesinin Bolu’yu yeni bir Dilovası haline getireceğini belirten Dimicioğlu, tarım alanlarını sanayi alanına çevrilmesi ve Abant yolunu tamamını turizm ticarete açılmasına itiraz konuşması üzerine bazı CHP li meclis üyelerinin bu fikirlerde de ısrar etmeleri akıllara soru işaretleri getirdi

Mecliste verdiğiönergede Bolununvizyonunuhedefleyen böylesine önemli konuda, kurulacak komisyon idaresinde,Bolu kentine ait Çevre Düzeni Planın, Sivil toplum Örgütlerinin görüşleri alınarak uzman kişilere hazırlatılmasını veBelediye Meclisi tarafından incelenerek onaylanmasını önermişti.

BOLU BELEDİYESİNDEKATILIMCI PLANLAMA ANLAYIŞI

Temmuz ayı 1. oturumunda bolu belediyesinin önerdiği çevre düzeni planı tadilat önerisine itiraz üzerine meclis konuyu imar komisyonuna sevk etmişti.

Çarşamba günü yapılan belediye meclisi 2. Oturumunda açıklanan imar komisyonun raporunda ise

.Katılımcı planlama anlayışı içerisinde sivil toplum örgütleri meslek odaları vb tüm kurum ve kuruluşların görüş ve öneriler belediyemiz tarafından değerlendirilerek çevre şehircilik müdürlüğüne iletilecektir denildi.