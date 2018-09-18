Özel Haber: Kasım ŞAHİN

İstanbul ve Erzurum’da görev yaptıktan sonra Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlü bünyesinde görev yapmaya başlayan daha sonra geçici görevle İl Nüfus Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen 20 yıllık polis memuru Vacit Kurubaş’ın feryadı yürekleri dağladı. 43 yaşındaki polis memuru Vacit Kurubaş ile eşi Serpil Kurubaş’ın 9 yaşındaki çocuğu Mustafa Yiğit Kurubaş, doğuştan tıp tarihinde tedavisi imkan olmayan, “Duchenne Müsküler Distrofi (DMD) kas erime hastalığına yakalandı. Bu hastalığın tedavisi ise dünyada yok. 16 yaşındaki Hüseyin Ali Kurubaş ise yine kardeşi gibi doğuştan CeraplarPalsy (Beyin damarlarında kanama hastalığına yakalanmasından dolayı, felçli bir şekilde yaşamına yatağa bağımlın geçiriyor. 16 yaşındaki Hüseyin Ali Kurubaş, ömrünün yettiği kadarıyla felçli bir şekilde hayatını sürdürmeye devam ederken, 9 yaşındaki Mustafa Yiğit için umutlar hala tükenmemiş durumda.

YAŞASIN DİYE CANIMI VERİRİM

Kendisinin 4 kişilik bir çekirdek aile olduğunu söyleyen ve her iki çocuğu içinde umutlu olduğunu gözü yaşlı bir şekilde dile getiren 20 yıllık polis memuru Vacit Kurabaş, “16 yaşındaki evladım Hüseyin Ali artık yatağa mahkum. Ama 9 yaşındaki oğlum Mustafa Yiğit’in yaşamasını istiyorum. O hayat dolu. O şimdi ilkokul 3’üncü sınıfına gidiyor. 3 gün daha yaşaması için elimden gelini yapıyorum. Ben bir devlet memuruyum. Param yok, desteğim yok. Polis teşkilatım ve Valilik bir kampanya başlattı fakat yeterli para toplanamadı” dedi.

TEK ÇARE HİNDİSTAN

Polis Memuru Vacit Kurubaş çocuğunun ömrünün uzaması için 140 ile 150 bin TL’ye ihtiyacı olduğunu belirterek, “Bolu Valiliği ile kurumum olan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bir kampanya başlatmış durumda. Kısılan ömrünü uzatmak isteğim 9 yaşımdaki oğlumun Hindistan tedavisi için yeterli değil. Oğlumun tedavisi mümkün olmadığını biliyorum. Ama, bir ümit olsun, 3 gün daha ömrü uzasın diye, kök hücre bulunması umuduyla Hindistan’a gitmek istiyoruz. 16 yaşındaki oğlum artık ömrü boyunca yatağa mahkum. 9 yaşındaki oğlumun ise birkaç yıl daha bizimle çekirdek ailemizle yaşamasını ilkokulu bitirmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

YAŞAMASI İÇİN CANIMI VERİRİM

9 yaşındaki oğlu Mustafa Yiğit’in, 3 günlük ömrünün kaldığını gözü yaşlı anlatan 20 yıllık polis memuru Vacit Kurubaş, “Eşimle hiçbir akraba bağım yok. Ama 2 çocuğumuzda özürlü doğdu. Onlar özürlü diye onları bir kenara atmazdım. Allah’ın verdiği iki güzel evlat. Ömrümün sonuna kadar onlara bakmakla mükellefim. 9 yaşındaki oğlum Mustafa Yiğit’in, bir ömür boyu daha yaşamasını istiyorum. Ama tedavisi mümkün değil. Bir umut olsun diyen, kök hücre bulmak umuduyla maliyeti 140 ila 150 bin TL’ye ihtiyacım var. Gönlü hoş, hayırsever, evlat acısı ve sevdası bilen herkesin bana ve çocuklarıma yardımcı olmasını bekliyorum. Verende de vermeyen den de Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

PARA İÇİN SON BİR AY

Bolu Valili tarafından, polis memuru Vacit Kurubaş için açılan hesap numarasına para yatırmak için son bir ay. Valilik, bu yardım kampanyası için 20 Ekim 2018 tarihi verdi. 20 yıllık polis memuru Kurubaş’ın 9 yaşındaki çocuğu Mustafa Yiğit’in hayatta 3 gün daha kalabilmesi için yardım severlerin TR 24 0001 2009 2560 0001 0656 86 iban nolu Genel İdari Hizmetler memuru Cihan Doğaner, Recai Ülgen ve Yaşar Okumuş hesabına para yatırmaları bekleniyor.