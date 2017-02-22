Haber: Kasım ŞAHİN

İlimizde son günlerde ilginç olaylar yaşanmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda girdiği bir ayakkabı mağazasında kadınlara laf attığı gerekçesiyle esnaflar tarafından cadde ortasında dövülen Bilal Baykara isimli vatandaş gündeme bir anda oturmuştu. Bu olaydan yaklaşık iki hafta sonra bu seferde eşini döven Baykara, karakolluk olmuş ve bir kez daha gündeme damgasını vurmaya devam etmişti.

Bu olayların ardından sürekli olarak İzzet Baysal Caddesi üzerinde bağırarak gezen ve vatandaşları rahatsız eden Baykara bu seferde Bolu Belediyesini birbirine kattı. Kendisine Belediye tarafından ödeme yapılması gerektiğini fakat bu ödemeyi alamadığını dile getirerek görevli personele ve zabıta memurlarına hakaretler yağdıran Baykara artık illallah dedirtirdi.

Zabıta görevlileri tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Baykara, olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.