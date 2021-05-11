Bu adam ne yapıyor?

Olay akşam saatlerinde Küçükberk Mahallesi mevkiinde Karacasu Yolu üzerinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen şahıs mahallede birkaç evin çevresinde şüpheli hareketler sergiledikten sonra bir evin önüne yığıldı. Ardından yerden kalkan şahıs ilginç bir pozisyonda dakikalarca beklemeye koyuldu.Tedirgin olan mahalle halkı şahısın yanına giderek olayı anlamaya çalıştı. Çağrılara tepki vermeyen, alkol ve uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen şahıs, farklı sesler ve hareketler çıkartarak aynı pozisyonda durmaya devam etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yerde ilginç bir pozisyonda duran şahsı kaldırmak istedi. Bu esnada polislere direnen şahıs tekrar aynı pozisyona geri döndü. Ekiplerin müdahalesi ardından ambulansa kaldırılan şahıs emniyete götürüldü.