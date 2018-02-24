HABER:BMA

Kamuoyunda kadınlara yönelik ve tecavüz konusunda yaptığı açıklamalarla sert tepki gören ve hakkında soruşturma açılan Necmettin Erbakan İlahiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Orhan Çeker AİBÜ’de konferans verecek.

Hükümet, kadına şiddet ve cinsel istismar konusunda adımlar atmaya hazırlanırken, Abant İzzet Baysal Üniversitesi skandal bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Ülke gündeminde kadınlara yönelik ‘Eğer kadın tahrik edici davrandıysa dekolte şekilde sokağa çıktıysa erkek sarkıntılık ettiyse suç ortaktır. Kadın vakur davranmışsa erkek yüzde 100 suçludur’ Tecavüz olayları konusunda da “Sorunun odağında kadın var. Kardeşim sen dekolte giyinirsen bu tür çirkinliklerle karşılaşman sürpriz olmayacaktır. Tahrik ettikten sonra sonucundan şikayet etmen makul değildir. Bu konuda suçu işleyenleri savunduğum anlaşılmasın. Elbette işlenen suç son derece iğrençtir. Lakin bu suçun işlenmesinde dekolte ve tahrik edici kıyafetler giyinen kadının da etkisi küçümsenmeyecek kadar büyüktür’ diyerek her kesimin sert tepkisini alan Necmettin Erbakan İlahiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Orhan Çeker, “sünnet olmadan ümmet olmaz” “Kuran ve sünnet bütünlüğü” konularında Ufka Yolculuk Dergisi tarafından Abant İzzet Baysal Üniversitesine gelerek konferans verecek.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ayrıca, “Dekolte giyene tecavüz sürpriz olmaz” sözleri üzerine, Konya Başsavcılığı Prof. Dr. Orhan Çeker ile ilgili soruşturma başlatılmış ve kadınlar da suç duyurusunda bulunmuştu. Çeker son olarak da geçtiğimiz yıl “Müzik için haram diyemeyiz ama helal de diyemeyiz. İçeriği uygun olmalı. Ama kadın sesi içeren müzik kesinlikle caiz değildir” diye konuşmuştu. Kadınlara bu kadar hakaret eden ve aşağılayan Profesörün ilimizde olmaması ve bir an önce bu organizasyonun iptal edilmesi gerekiyor.