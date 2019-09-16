Bu ağaçlar unutuldu mu?

Haber: Birol Ertunç

Doğal güzellikleri ve ormanlarıyla Türkiye’nin en güzel şehirleri arasında yer alan Bolu’da kayın ve kızılçamdan oluşan sanayi ağaçlarının unutulmuş halleri, doğa severlerin tepkisini çekti. Yürüyüşe katılan 45 kişi Bolu'yu güney yamaçlarından seyretme fırsatı yakalarken, doğaseverler tarafından çekilen Çakmaklar Yaylası’nın kuzey batı istikametindeki sterleri yapılmış ağaçların bu görüntüleri akıllara doğa katliamı mı sorusunu getirdi. Kayın ve kızılçam ağaçların bu görüntüsü sonrası tepkiler artarken konu ile ilgili olarak Bolu Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinin nasıl bir açıklama yapacağı ise merak konusu oldu.