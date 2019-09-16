Bu ağaçlar unutuldu mu?

Doğa severler tarafından çekilen fotoğraflarda yaklaşık 2-3 yıldır bekletilen sanayi odunu için yapılmış sterler, unutulmuş görüntüsü verirken bu kurumuş kayın ağaçlarının ne olacağı merak konusu oldu.

Bu ağaçlar unutuldu mu?

Haber: Birol Ertunç

Doğal güzellikleri ve ormanlarıyla Türkiye’nin en güzel şehirleri arasında yer alan Bolu’da kayın ve kızılçamdan oluşan sanayi ağaçlarının unutulmuş halleri, doğa severlerin tepkisini çekti. Yürüyüşe katılan 45 kişi Bolu'yu güney yamaçlarından seyretme fırsatı yakalarken, doğaseverler tarafından çekilen Çakmaklar Yaylası’nın kuzey batı istikametindeki sterleri yapılmış ağaçların bu görüntüleri akıllara doğa katliamı mı sorusunu getirdi. Kayın ve kızılçam ağaçların bu görüntüsü sonrası tepkiler artarken konu ile ilgili olarak Bolu Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinin nasıl bir açıklama yapacağı ise merak konusu oldu.

Esra Perçin

Esra Perçin

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