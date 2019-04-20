Bu anket çok konuşulur

Özel Haber: Birol ERTUNÇ

Yıllardır ilimizde anket konusunda liderliğini sürdüren Alp Araştırma, Başkan Tanju Özcan’ın, verdiği talimat sonrası harekete geçerek 11 sorudan oluşan bir anket hazırladı ve yaklaşık Bin 500 Bolulu vatandaşa, yabancı uyruklu vatandaşlarla ilgili sorular yöneltti.

Ankette Bolulu vatandaşları, Ülkelerine dönmeli mi?, Yardımları kesilmeli mi?, Huzurumuzu kaçırdılar?, Çoğu zengin ihtiyaç yok, Yardımlar devam etmeli mi?, Yapılanlar ırkçılık, Her türlü kolaylık sağlanmalı, Türk vatandaşlığı verilmeli mi?, Yardımlar arttırılmalı, Fikrim yok ve Diğer, olmak üzere 11 soru soruldu.

Yapılan anketin Pazartesi günü netlik kazanacağını belirten Alp Araştırma sahibi Nizamettin Yıldırım, “Yaklaşık Bin 500 Bolulu vatandaşlara ilimizde yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar için soru sorduk. Değerlendirmelerin ilk sonuçları ortaya çıktı. Şu anada kadar Bolulu vatandaşların yüzde 90’ı yabancı uyruklu vatandaşların ülkelerine geri dönmelerini, yardımların kesilmesini ve huzurumuzu kaçırdıkları yönünde yüksek oranda beyanda bulundular. Kesin sonuçları Olay Gündem Gazetesi aracılığıyla Bolu halkına açıklayacağız” diye konuştu.