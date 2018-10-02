Haber: Aysun Beykoz

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör Yrd. Erol Ayaz, Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ural, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammet Güzel Kurtoğlu, Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Rengin Kosif ve hastane yönetiminin katılımıyla gerçekleşen törende, kendi vücudunu kadavra olarak bağışlayan Leyla Ağaçkoparan; “Tıp’a ve eğitime çok değer veren bir insanım. Gençler bizim yarınlarımız ve materyal eksikliği, uygulama eksikliği gibi aslında temin edilebilecek eksiklikleri yaşıyor olmaları çok acı. Ben bedenimi kadavra olarak bağışladım ve bundan çok mutluyum. Bedenim Tıp öğrencilerinin yetiştirilmesinde ve eğitiminde faydalı olacak. Doktorlar yetişecek, konuşulan ameliyatlar yapılacak ve işte ben o zaman huzur bulacağım. Yaptığım bağış sonrası sizler de bir odaya adımı vermişsiniz. Adım yaşayacak, ben bir işe yaramış olacağım” dedi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Rengin Kosif de; “ Tıp Fakültesi eğitiminin olmazsa olmazı kadavradır. Kadavra bağışında ülkemizde büyük sıkıntı yaşanmaktadır. Kadavra bağışının çok az olduğu ülkemizde, Leyla Hanımın bağışı büyük önem arz ediyor. Tıp Bilimi ve insanlık adına kendisine çok teşekkür ediyoruz, minnettarız.” diyerek Ağaçkoparan’a teşekkür belgesini takdim etti.