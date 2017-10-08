Haber; Aysun Beykoz

Bolu bölgemizde bulunan onlarca göl ve göledin yanı sıra ilin her yerini sarmış olan dere, ırmak ve nehirler son zamanlarda üretimi artan kaliteli alabalıklarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. İrili ufaklı 45 tesisin bulunduğu ilimizde yıl içerisinde üretilen 7 bin 500 ton ton balık, Türkiye’nin dört bir tarafına yollanıyor. Türkiye’de genellikle çelik kafeslerde göl ve göletlerde durgun sularda üretimi yapılan alabalıkların, Bolu’da akarsu üzerine kurulan ve devamlı temiz su devri dayımı yapılan havuzlarda yetiştirildiğini belirten üreticiler Bolu Alabalığının en çok tercih edilen alabalık türü olduğu konusunda fikir birliği içerisindeler.

Türkiye'nin kaliteli alabalık üretiminde Avrupa'nın en önemli ülkelerinden birisi olduğunun altını çizen üreticiler, “Alabalık üretimi açısından baktığımızda Türkiye Avrupa'da birinci sırada bulunmakta. Bolu bölgemiz açısından baktığımızda ise ilimiz yıllık üretim hacmiyle Türkiye'deki alabalık üretiminde ilk 10 şehir arasında bulunuyor. Bu başarının devamı için üretim tesisleri desteklenmeli” yorumunu yapıyorlar.

Soğuk ve devamlı akarsularda yetiştirilen Bolu Alabalığının kalitesi nedeniyle özellikle lüks oteller ve pahalı restoranların rağbet gösterdiğini belirten üreticiler Bolu’nun denizi yok ama dillere destan alabalığı var diyorlar.