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Bu başarı İl Sağlık Müdürünün başarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu'nun Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorideki iller arasına girdiğini bildirdi.

Bu başarı İl Sağlık Müdürünün başarısı

Haber: Uğur Balaban

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin koronavirüsle mücadelede kentteki oluşturdukları aşılama noktaları ve ekiplerin aşılama çalışmalarındaki başarıyla birlikte Bolu, aşılama oranlarında mavi iller arasındaki yerini aldı. Kentte en az iki koronavirüs aşısı olanların sayısı yüzde 75’e çıktı. Bolu’da her 4 kişiden 3'ü artık en az 2 doz aşısını oldu. Aşılama oranlarındaki rakamlarla birlikte Bolu’da Türkiye genelindeki mavi iller arasındaki yerini aldı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu'da ikinci doz aşı oranı yüzde 75'in üzerine çıktı. Bolu mavi iller kategorisinde. Zamanı gelen aşılarımızı aksatmayalım. Geç kalmak, risk almaktır." ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2021, 10:10
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