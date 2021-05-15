Bu bayram dönüş trafiği yok

Haber: C. Kutay Aykan

Her bayram tatili gidiş ve dönüşlerinde yüz binlerce araçla geçiş yapılan Bolu Dağı Tüneli, bu Ramazan Bayramı'nda kısıtlamalar nedeniyle yalnızca seyahat izin belgesi olan sürücüler tarafından kullanıldı. Tam kapanma sürecini bayram tatiliyle birleştiren az sayıda kişinin araçla geçiş yaptığı Bolu Dağı geçişinde bu kez dönüş trafiği olmadı.

Önceki yıllarda bayramların son günü İstanbul’a dönüş yoğunluğu nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu İzmit geçişi de boş kaldı. Yolu genellikle kamyon ve TIR sürücülerinin kullandığı gözlendi.