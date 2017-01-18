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18 Ocak 2017 Çarşamba
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    • BU BİLGİ HAYAT KURTARIR…

    Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı, vatandaşların çevrelerinde gördükleri şüpheli çanta, paket ve poşetlere bilinçsiz tepki göstermesini engellemek ve bu konuda bilgi sahibi olmaları amacıyla broşür hazırladı. Broşürde özellikle şüpheli paketlerin flaşlı fotoğrafı çekilmemesi konusunda vatandaşlar uyarıldı.

    18 Ocak 2017 Çarşamba 09:05
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    BU BİLGİ HAYAT KURTARIR…

    HABER: FARUK ÇİDEM

    Teröristlerin en çok kullandığı eylem yollarından birisi olan bombalı paketlere karşı Emniyet Genel Müdürlüğü broşür hazırlayarak alınması gereken önlemleri açıkladı.

    Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı  broşürde, bazı bomba düzeneklerinin flaş etkisiyle tetiklenecek şekilde kurgulandığı, bu nedenle flaşlı fotoğraf çekilmemesi gerektiği vurgulanan broşürde, şüpheli paketlerin değişik şekil ve ebatlarda olabileceği anımsatılarak, paketin içinde ne tür malzemenin olduğu bilinmediğinden ağırlığından şüphe edilebileceği belirtildi.

    Broşürde, "Patlayıcı maddenin istenilen ortamda, istenilen şekilde ve istenilen zamanda patlamasını sağlamak amacıyla birtakım unsurların bir araya getirilmesiyle hazırlanan düzenek" olarak tanımlanan bomba ile yapılan saldırıların, terör örgütlerinin çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi için eylemlerde en sık başvurduğu yöntem olduğu ifade edildi.

    YAPILMASI GEREKENLER

    Şüpheli paketle karşılaşılması durumunda vatandaşların panik yapmadan çevrede bulunan insanları duyarlı hale getirmesi istenilen broşürde, vakit kaybetmeden Polis İmdat 155 telefonu aranarak şüpheli paketin bulunduğu adres ve konum hakkında ayrıntılı bilgi verilmesinin önemine işaret edildi. Şüpheli paketi fark eden kişilerin yapması gerekenler şöyle anlatıldı:

    "Şüpheli paketin bulunduğu bölgedeki insanları güvenli bir şekilde ve derhal uzaklaştırın. Meraklı kişilerin olay yerine giriş ve çıkışlarını önleyin. Olay yerinde ikinci bir şüpheli paket olup olmadığı yönünde belirleyici kontroller yapın. Çevre emniyeti sağlayan ve imha ile ilgili olarak çalışan görevlilerin güvenliğiniz için vereceği talimatlara ciddiyetle yaklaşarak herhangi bir müessif hadisenin yaşanmasına meydan vermeyin.

    Bir bombalı saldırının yaşandığı yerde teröristlerce, çevre güvenliği alan güvenlik güçleri, yaralılara müdahale eden sağlık personeli ve çevredeki vatandaşlar hedef alınarak daha çok zayiat verilmesi amacıyla ikinci bir bombalı saldırının gerçekleştirilebileceğini unutmayın.

    Şüpheli paket, poşet ve çantalara kesinlikle dokunmayın, dokundurmayın, yerini ve şeklini değiştirmeye çalışmayın.

    Açıkta duran paketin ne tür bir patlayıcı düzeneğine sahip olduğu bilinmediğinden yakınında veya çevresinde dolaşmayın, çevredekilerin de yaklaşmasını engelleyin.

    Anahtar Kelimeler: Emniyet, Genel, Müdürlüğü, Kriminal, Daire

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