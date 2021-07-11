Haber:Okay Özcan

Güvercin yetiştirme olayının bir hevesle başladığını ve 40 yıldır dede mesleği olan bu işi yaptığını dile getiren 53 yaşındaki Ali Ercan Yücel, bir posta güvercinin aşk hikayesini şöyle anlattı;

“Çift olan posta güvercinin erkek olanına iş yerime getirdim. Ne var ki kafese sokmak isterken birden elimden kaçtı ve havalandı. Tüm uğraşlarıma rağmen geri getiremedim. Evim ise iş yerimden 10 kilometre uzaklıkta Dağkent’te bulunuyor. Saatler geçti, posta güvercinim geri gelmedi. Aradan 2 gün geçti, evde otururken birden bire kaçan güvercinim eşinin yanına döndü ve her ikisi arasında büyük bir sevinç yaşandı” dedi.

BU GERÇ BİR AŞK

Bazı kuş türlerinde böylesi olayların olağan olduğunu da dile getiren Yücel; “Böylesine bir aşk hikayesine ilk defa rastlıyorum. Güvercinimin geri geleceğini, eşine döneceğini hiç mi hiç düşünmedim. Bolu’nun gökyüzünde atmaca çok olur ve bu tür güvercinlerde atmacaların en çok tercih ettiği kuşlar arasında yer alır. Bende yem olduğunu düşünüp duruyordum. Bana ve güvercinimin eşine de büyük sürpriz oldu. 2 gün boyunca aç olduğu içinde önce sevgi gösterisi yaptı sonra da dakikalarca karnını doyurdu. Gerçekten bu bir aşk hikayesi. Şu anda çok mutluyum. Posta güvercinim, D-100 takip ederek evinin ve eşinin yolunu bulmuştur. Bu tür güvercinlerde böylesine hisler büyük oluyor” açıklamasında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2021, 12:32