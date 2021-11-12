Bu bir mucize

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu’nun Sandalar Mahallesinde oturan Türkçe Öğretmeni Hayati Dede’nın bahçesinde yetiştirdiği çok sayıdaki meyve ağaçlarının arasında yer alan döngel ağacı, önceki gece toprak üstü sıcaklığının eksi 6 dereceye kadar düşmesiyle birlikte döngel ağacı çiçek açarak, herkesi şaşkına çevirdi.

Bolu ikliminin sert ve soğuk geçmesine karşın, döngel ağacının hem meyve vermesi hem de çiçek açmasının doğal olmadığını vurgulayan öğretmen Dede; “Ağacımız mevsimi şaşırdı bize baharı yaşatıyor. İlimizde sonbahar mevsimin yaşandığı son günlerde döngel ağacının çiçek açması beni ve eşimi çok şaşırttı” dedi. Bahçesindeki döngel ağacının Kasım ayında çiçek açmasına şaşırdığını dile getiren Hayati Dede şunları söyledi; “İlk kez böyle bir durum yaşıyoruz. Gece hava eksi 6 ya kadar indi ama açan çiçek hala canlı. Uzmanlar bu konuda ciddi şeyler söyleyecektir ama bana göre ağaç ben küresel ısınmadan etkilendim diyor. Bu bakımdan değeri olan bir durumu yaşadık belki de çok kısa zamanda solacaktır. Ağacımız mevsimi şaşırdı bize baharı yaşatıyor bahçemiz. Hayatımda ilk kez böyle bir doğa olayıyla karşı karşıya geldim“ diye konuştu.