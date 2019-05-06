Bu bir mucize

Haber: C. Kutay AYKAN

Fotoğraf: Metin FERAH

İlimizin en güzel ormanlık alanlarına sahip olan ve doğa yürüyüşleri için en ideal yerlerin başında gelen Köroğlu dağlarında emekli öğretmen ve aynı zamanda fotoğraf ustası olan Metin Ferah’ın objektifine öyle bir güzel doğa olayı takıldı ki görenleri şaşkına çevirdi.

Köroğlu dağlarında çürüdüğü için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kök kısmından kesilen çam ağacının kökünün ortasından yeni filizlenmiş bir çam ağacı çıktı. Bu fırsatı değerlendiren Metin Ferah, bu güzel doğa olayına adeta ölümsüzleştirdi. Kökün ortasından çıkan yeni filizlenmiş çam ağacının rüzgarlar sayesinde tohumlarının kesilen çam ağacının köküne sürüklendiği ve burada tohumun hayat bulduğu gerçeği ortaya çıktı.