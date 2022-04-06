Bu bir suç duyurusudur

Bolu Belediyesi Meclis Üyelerinden Bülent Oturak’ın belediye kanununa muhalefet ederek yasak olmasına rağmen Bolu Belediyesi iştiraklerine mal temin ettiği ve kazanç elde ettiği ortaya çıktı. 5393 sayılı Belediye Kanununun 28. Maddesinde, “meclis üyeleri görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren bir yıl süreyle, belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz” hükmü yer alıyor. Belediye meclis üyelerini bağlayıcı kanun hükmü bulunmasına rağmen Meclis Üyesi Bülent Oturak’ın 2019 ve 2020 yıllarında Belediyenin bağlı iştiraki Bolu Belediye A.Ş. şirketine birçok kez ihalesiz doğrudan temin ile mal sattığı ortaya çıktı. Kendi adına fatura kesen ve hesaplarına doğrudan ödeme alan Ak Parti Bolu Belediye Meclis Üyesi Bülent Oturak daha önce Bolu Belediyesinin ihalelerinde usulsüzlük yapıldığını ima ederek açıklamalarda bulunmuştu.

BİNLERCE LİRA CEBE İNMİŞ

Belediyede yasal olmayan işleri bulup çıkarmak ile sorumlu belediye meclisinin denetleme komisyonu üyesi olan Bülent Oturak’ın yasalara aykırı olarak seçilmiş temsilcisi olduğu kurumdan rant elde etmesi kamuoyunda şok etkisi yarattı. Belediye meclisine seçilmeden önce Bolu Belediyesine ihaleli, ihalesiz ve doğrudan temin ile 2 milyon dolarlık mal sattığı ortaya çıkan Oturak’ın bu kez usulsüz ve kanuna aykırı olarak mal satışı yaparak belediyeden rant sağlaması dudak uçuklattı.

KANUNU KİM TAKAR

Geçtiğimiz ay yapılan Belediye Meclis toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından Bolu Belediyesine 2 milyon dolarlık mal satışı yaptığı açıklanan Bülent Oturak belediye meclis üyeliğine 31 Mart 2019 tarihinde seçildi. Yasal olarak bu tarihten itibaren belediye ile ticari ilişki kurması yasak olan Oturak’ın birçok kez Bolu Belediyesine ihalesiz mal temin ettiği, fatura kestiği ve tahsilat yaptığı öğrenildi.

NE KADAR NAMUSLU

2019 yılı Mayıs ayından itibaren iki yıl süre ile belediye iştiraklerine çok sayıda ihalesiz mal temin ederek rant elde ettiği muhasebe kayıtlarına geçen namuslu Belediye Meclis üyesi Bülent Oturak’ın Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz döneminde 30 milyon liralık ihale aldığının ortaya çıkmasının ardından bir ay bile geçmeden meclis üyesi sıfatıyla usulsüz, kanunsuz ve ahlaksız yöntemlerle belediyeden rant elde etmesi akıllara ‘bu ne kadar namuslu adam’ sorusunu getirdi.