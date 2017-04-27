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İl Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “2017 Yılı Yem Bitkileri Desteklemelerinde macar fiği, fiğ, burçak, mürdümük, sorgum, sudan otu, sorgum-sudan otu melezi, hayvan pancarı, yem şalgamı, yem bezelyesi, yonca ve korunga ekilişi yapan ve henüz hasadını yapmayan çiftçilerin başvurularını en geç 30 Haziran 2017 tarihi mesai bitimine birinci ürün silajlık mısır ekilişlerinde 4 Ağustos 2017 tarihi mesai bitimine ikinci ürün silajlık mısır ekilişlerinde 6 Ekim 2017 tarihi mesai bitimine kadar İl Müdürlüğümüze yapmaları gerekmektedir. 2016 yılı bitkisel üretime destekleme ödemesi yapılmasına dair tebliğ doğrultusunda yem bitkileri desteklemeleri kapsamına yeşil ot olarak biçilerek veya otlatılarak giren buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ekilişlerine 2017 üretim yılında da destekleme verilecek olup ilgili ürünler için yapılacak son müracaat tarihi 26 Mayıs 2017mesai bitimi olarak belirlenmiştir. Ekilişi yeni yapılacak çok yıllık yem bitkilerinden yonca, korunga ile yapay çayır mera tesislerinin destekleme kapsamında değerlendirilebilmesi için bir önceki ekilişlerinin aynı çok yıllık yem bitkisi olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir” denildi.