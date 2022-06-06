Bu bitkinin yaprakları öldürüyor!

Haber: Uğur Balaban

İngiltere'de küçük bir çocuğun zehirli bitkiye temas edip zehirlenmesinin ardından ülkemizdeki zehirli bitkilerin hangileri olduğu da merak edilmeye başlandı. Özellikle Florida, Bahama, Karayibler, Orta Amerika ve Güney Amerika bölgelerine nazaran daha az tehlikeli tür bulunan Türkiye'de, bir tür öne çıkıyor.

KARAYEMİŞ OLARAK BİLİNİYOR

Vatandaşlar arasında da sık bilinen ve özellikle Giresun, Sinop (Ayancık), Zonguldak (Devrek), Kastamonu, Bartın ve Bolu çevresinde görülen karayemiş, 4 mevsimde de yetişmesi nedeniyle dikkat çekiyor.

ZEHRİ, SOLUNUMU DURDURUYOR

Karayemiş, adından da anlaşılacağı üzerine siyah bir meyve. Fakat kendisi, dış görünüşü kadar masum değil. Bu bitkinin yaprakları ve meyve sapları zehirli. Yapraklarının tüketilmesi durumunda tükürüğe geçen zehir, solunum yolu yetmezliğine hatta ölüme neden oluyor.

Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2022, 10:59