Bu böcek Mudurnu’ya bela oldu

Haber:N.Halid Altundal

Kabuklarının altına girip yuva yapan böcekler nedeniyle kuruyan ağaçların kurtarılmasına yönelik çalışmalar kapsamında ormanlara çok sayıda feromon destekli tuzaklar yerleştiriliyor. Mudurnu Orman İşletme Müdür Vekili Yüksel Özcan, ormanlarda bu böceklerle mücadelenin her zaman devam ettiğini belirtti. Belirli yerlere takılan feromon destekli tuzaklarla böceklere karşı mücadele edildiğini aktaran Özcan, "Genellikle yaşlı ağaçlarda yerleşen kurtlar kabukta beslenip yumurta dönemine girerek çoğalıyorlar. Orman işletmelerinde her bölgeye konan tuzaklarla böcekler imha ediliyor." diye konuştu.