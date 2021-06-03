Bu bölgede kamulaştırma yapılacak

Haber: N. Halid Altundal

Bolu ve Karabük sınırları içerisinde tesis edilecek enerji nakil hatları için acele kamulaştırma kararı çıktı. Konuyla ilgili Resmi Gazetenin 2 Haziran 2021 tarihli sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar yayımlandı. Bolu ve Karabük İlleri Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “İsmetpaşa KÖK-Deresoplan KÖK Grubu Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar’da şu ifadelere yer verildi: “Bolu ve Karabük illeri sınırları içerisinde tesis edilecek olan ve ekli liste ile haritada kamulaştırma bilgileri ve güzergahı gösterilen ‘İsmetpaşa KÖK-Deresoplan KÖK Grubu Enerji Nakit Hattı’nın yapımı amacıyla: söz konusu güzergâha isabet eden taşınmazIarda elektrik dağıtım tesis: yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim ::Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 net maddesi gereğince karar verilmiştir.”

Karara göre enerji nakil hattı 15 kilometre uzunluğunda bir alanda kurulacak. Bin 912 metrekarelik alan ise istimlak edilecek.