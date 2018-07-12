Haber: S.Özge Yücel

Yeni açılan bölümle ilgili bilgiler veren okul müdürü Meltem Gürlek, ülkemizin önemli sorunlarından biri olan hayvan sayısının az olmasından dolayı et ve et ürünlerinde ki fiyat artışının çok olmasının yaşanan en büyük problemlerden biri olduğunu vurgulayarak, “ Ülkemizde özellikle kırsal kesimlerde bilinçli bir hayvan yetiştiriciliği yok bu da birim başına düşen üretim miktarını azaltıyor. Bunun önüne geçmek ve iş istihdamını sağlamak adına meslek liselerine önemli görevler düşüyor. Okulumuz Şehit Yıldırım Oflaz Çok Programlı Lisesi’nde yeni açılan Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alan’ı ile bu sorunlara hep birlikte çözüm arayacağız” dedi.

“Ülkemizde sadece 40 lisede bu alan mevcut”

Bu alandan mezun olan öğrencilerin üniversiteye gitmeden veteriner teknisyeni olarak ve iş yeri açma belgesi alarak meslek sahibi olacaklarını söyleyen okul müdürü Gürlek, “Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra bulundukları ilçemizde hayvan sağlığını canlandırıp geliştirme fırsatı bulacaklar. Bu güzide alan, ülkemizde sadece 40 lisede bulunmakta ve ilimizin ilk hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı alanı olma özelliği ve ayrıcalığına sahiptir” dedi.

“Ülkemizin tüm yörelerinden öğrencilerimizi bekliyoruz”

Bu alanda kariyer yapmak isteyen tüm öğrencileri okullarına beklediğini söyleyen okul müdürü Meltem Gürlek, “Lisemiz 144 kişi kapasiteli nezih ve ferah özellikleri ile tüm hizmeti sunan pansiyona da sahiptir. Köroğlu diyarı olan Kıbrıscık Şehit Yıldırım Oflaz Çok Programları Anadolu Lisesi Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Alan’ı ile Köroğlu ruhu ile geleceğe ışık tutacak nesiller yetiştirmek için, ülkemizin tüm yörelerinden öğrencilerimizi bekliyoruz” dedi.