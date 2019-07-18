Bu böyle mi yapılır?

Haber: Esra Öztürk

Mustafa Kemal Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 85.yıldönümü kutlamaları öncesinde Anıtpark’ta bulunan Atatürk heykeline yapılan ışıklandırma sistemi vatandaşların tepkisini çekti. Atatürk heykelinin bulunduğu kaidenin dört bir tarafında yerleştirilen ve estetikten uzak bir şekilde monte edilen ışıklandırmalar heykelin görselliğinin bozulmasına neden oldu. Kaidenin özelliğini tamamen kaldıran ışıklandırma ortaya çirkin bir görüntünün çıkmasına neden oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelinin bulunduğu kaideye yapılan ışıklandırmalar nedeniyle birçok vatandaş Bolu Belediyesini eleştirirken, Atatürk Anıtının ışıklandırılmadan eski haliyle kalmasının daha doğru olacağını da dile getirdiler.

KÖROĞLU HEYKELİ UNUTULMAMALI!

Öte yandan bir ayıp da Demokrasi Meydanı’nda belediye binası önünde bulunan, Bolu'nun simgesi haline gelen Köroğlu Heykeli'ne yapıldı. Heykelin kaidesindeki “Tüfek icat oldu mertlik bozuldu” yazısının bazı harfleri düştüğü vatandaşların gözünden kaçmadı. Görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan vatandaşlar yetkili kişilere seslenerek kaidedeki yazının bir an önce düzeltilmesini istedi.