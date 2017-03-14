Haber: Kasım ŞAHİN

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, araç trafiğine kapalı alanda motosiklet kullanan sürücülere yönelik uygulamalarını sürdürüyor. İzzet Baysal Caddesi üzerinde öğle saatlerine yakın yapılan denetimlerde, kapalı alanda motosiklet kullanan 6 sürücüye toplam 4 bin 012 TL para cezası kesildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların can güvenliğini korumak adına, kapalı alanda araç ve motosiklet kullanan sürücüler üzerine denetimlerin arttırıldığını belirterek; “Ortada alınan bir karar var ve bu karara herkesin uyması gerekir. Motosiklet sürücüleri, kapalı alana girmemesi gerekirken, tam aksine caddeyi kullanıyorlar ayrıca bir de hız yapıyorlar. Bunlara kesinlikle izin vermeyeceğiz. Denetimlerimiz daha da artacaktır. Bolulu vatandaşların huzurunu bozmaya çalışan hiç bir kimseye taviz vermeyeceğiz” diye konuştular.