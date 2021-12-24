Bu cafe başka cafe



Haber: Ceylan Beykoz

İlimize çok yakışan ve ismiyle de tüm yeşillikleri sunan Green Cafe özellikle gençlerin büyük ilgi odağı oldu. Cafenin dekoru da muhteşem bir yeşilliği sunarken, hem yemek hem de görselliğiyle de ön palana çıktı.

İşletme sahibi Öztürk Arslantarar, Bolu’ya böylesine güzel bir cafeyi hizmete sunmaktan onur ve gurur duyduklarını belirterek; “Cafemizde deneyimli aşçılarımızın özenle hazırladığı burger çeşitleri, etli yemeklerimiz, aperatiflerimiz ve daha nice tadı cafemizde deneyimleyebilirsiniz. Ayrıca tamamen ev yapımı olan tatlılarımız ile en güzel tatları cafemizde tadabilirsiniz. Serpme kahvaltılarımızda tamamen organiktir. Cafe ve restaurant sektöründe müşterilerimizin beklentilerini; mamullerimizi her zaman taze, leziz ve hijyen ilkelerine uygun, nitelikli ve güler yüzlü personellerimizin sunumuyla, en iyiyi en makul fiyatlara sunan Bolunun yeni yüzü GREEN CAFE herkesi bekliyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2021, 10:14