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03 Ocak 2017 Salı
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    • Bu caniyi gören 155’i arasın

    Vali Aydın Baruş, İstanbul’da eğlence mekanına düzenlenen saldırı sonrası yaptığı açıklamada, “Vatandaş ve esnafımızdan ricamız; şüpheli gördüklerini ihbar etmeleridir. Etkin işbirliği yaparsak, ilimizde bu tür yaşanabilecek olayların önüne geçeriz. Yılbaşı öncesi eğlence merkezinde katliam yapan teröristi görenlerin mutlaka 155 Polis İmdat hattını arayıp ihbarda bulunmasını Bolu halkından istiyoruz” dedi.

    03 Ocak 2017 Salı 11:48
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    Bu caniyi gören 155’i arasın

    HABER: Kasım ŞAHİN
    İstanbul’da gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Aydın Baruş, Bolululardan yardım istedi. Saldırıların sosyal hayatı hedef aldığını belirten Vali Baruş, “İstanbul Ortaköy’de yapılan terör saldırısı sonrası 39 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Bu insanlığa yapılmış bir saldırıdır. Saldırının asıl amacı huzuru bozmak, vatandaşlarımızı sosyal hayattan uzaklaştırmak. Biz ülke olarak hayattayız” dedi.

    Vatandaşlara seslenen Vali Baruş, “İlimize yönelik özellikle sosyal medya hesapları üzerinden yayınlar yapıldı. Biz gerekli önlemleri alıyoruz. Vatandaşlarımızla güvenlik güçlerimiz, teröristlere karşı birlikte hareket edeceklerdir. Cumhurbaşkanımızın bahsettiği seferlikte bunu kapsıyor. İstihbarat bu anlamda çok önemli. Vatandaş ve esnafımızdan ricamız; şüpheli gördüklerini ihbar etmeleridir. Etkin işbirliği yaparsak, ilimizde bu tür yaşanabilecek olayların önüne geçeriz” ifadelerini kullandı.

    BU CANİYİ GÖREN 155’İ MUTLAKA ARASIN

    İstanbul’daki eğlence merkezindeki katliamı gerçekleştiren ve biri polis memuru olmak üzere toplam 39 kişiyi hayattan koparan caninin fotoğrafı da ortaya çıktı. Başta Bolu Valisi Aydın Baruş olmak üzere İl Emniyet Müdürü İbrahim Özel’de, katliam zanlısını gören ve nerede olduğuna dair bilgi edinen Bolulu vatandaşların derhal 155 Polis İmdat hattını arayarak ihbarda bulunmasını da talep ederek, halkımızın konu hakkında çok duyarlı olmasını istediler.

    Anahtar Kelimeler: Vali, Aydın, Baruş, İstanbul’da, Eğlence

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