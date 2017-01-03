HABER: Kasım ŞAHİN

İstanbul’da gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Aydın Baruş, Bolululardan yardım istedi. Saldırıların sosyal hayatı hedef aldığını belirten Vali Baruş, “İstanbul Ortaköy’de yapılan terör saldırısı sonrası 39 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Bu insanlığa yapılmış bir saldırıdır. Saldırının asıl amacı huzuru bozmak, vatandaşlarımızı sosyal hayattan uzaklaştırmak. Biz ülke olarak hayattayız” dedi.

Vatandaşlara seslenen Vali Baruş, “İlimize yönelik özellikle sosyal medya hesapları üzerinden yayınlar yapıldı. Biz gerekli önlemleri alıyoruz. Vatandaşlarımızla güvenlik güçlerimiz, teröristlere karşı birlikte hareket edeceklerdir. Cumhurbaşkanımızın bahsettiği seferlikte bunu kapsıyor. İstihbarat bu anlamda çok önemli. Vatandaş ve esnafımızdan ricamız; şüpheli gördüklerini ihbar etmeleridir. Etkin işbirliği yaparsak, ilimizde bu tür yaşanabilecek olayların önüne geçeriz” ifadelerini kullandı.

BU CANİYİ GÖREN 155’İ MUTLAKA ARASIN

İstanbul’daki eğlence merkezindeki katliamı gerçekleştiren ve biri polis memuru olmak üzere toplam 39 kişiyi hayattan koparan caninin fotoğrafı da ortaya çıktı. Başta Bolu Valisi Aydın Baruş olmak üzere İl Emniyet Müdürü İbrahim Özel’de, katliam zanlısını gören ve nerede olduğuna dair bilgi edinen Bolulu vatandaşların derhal 155 Polis İmdat hattını arayarak ihbarda bulunmasını da talep ederek, halkımızın konu hakkında çok duyarlı olmasını istediler.