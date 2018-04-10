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    • Bu canlı Gölköy’de yakalandı

    Hafta sonu piknik için gittiği Gölköy Sulama Göledinde vakit geçirmek için balık tutmaya kalkışan inşaat ustasının oltasına öyle bir şey takıldı ki oltanın ucundakini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    10 Nisan 2018 Salı 09:59
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    Bu canlı Gölköy’de yakalandı

    HABER:Gönül Olutürk

    Hafta sonu Gölköy Baraj Gölü kıyısında ailecek piknik yapmak için giden iki çocuklu Gönültaş ailesi vakit geçirmek için suya attıkları oltayla yakaladıkları canlıyı görünce şaşkına döndüler. Oltasına yaklaşık 40 santim uzunluğundaki tatlı su kereviti takılan Hasan Gönültaş (37), “balık tutmak piknik yapmak için eşim ve çocuklarımla birlikte Gölköy’e gittik. Piknik yaparken ben ve oğlum İsmail Efe birlikte dip oltası attık. Bir saat sonra oğlumun çektiği oltanın ucunda bu kocaman kerevit çıktı. Yıllardır Gölköy’de balık avcılığı yaparım ama ilk kez büyüklükte bir kerevit yakalandı. Bu böceklerin küçükleri gelirdi oltaya ama ilk kez bu kadar büyük bir tatlı su ıstakozu gördüm” dedi.

    Gönültaş ailesinin küçük çocuğu olan 6 Yaşındaki İsmail Efe ise, “ben her zaman babamla birlikte Gölköy’de balık tutuyorum. Hafta sonu yine balık tutmak için gittik. Kardeşim Ravza ile birlikte bir oltayı çekmeye başladık. Güçlükle çektiğimiz oltanın ucunda bu canlıyı gördük korkuyla babama seslendim. Oda korkulacak bir şey olmadığını ve tatlı su kereviti olduğunu söyledi. İlk kez böyle bir şey gördüm. Babam fotoğrafını çektikten sonra o canlıyı tekrar göle saldı” ifadelerini kullandı.

    Aslen Dörtdivanlı olan ve Bolu’da kalıpçı ustası olarak çalışan Hasan Gönül ve oğlu İsmail Efe’nin tuttuğu kerevitin yaklaşık 35-40 santim uzunluğunda ve 1-1,5 kilo ağırlığında dev boyutlu olduğu öğrenildi.

    Anahtar Kelimeler: Hafta, Sonu, Piknik, Gittiği, Gölköy

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