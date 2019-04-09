Bu ceza çok güzel olmuş

Haber: Esra ÖZTÜRK

Geçen şubat ayında meydana gelen olayda, İsmail Cumhur Çatladı, bir yakınını otobüse bindirmek amacıyla Bolu Terminali'ne götürdü. Çatladı, park ettiği otomobilin kapılarını kilitlemeyi unutup, yakınını otobüse bindirdi. Ardından aracına dönen İsmail Cumhur Çatladı, otomobilde bıraktığı cep telefonunun yerinde olmadığını fark ederek durumu polise haber verdi. Polisin soruşturması sonucu telefonun İ.Y. tarafından alınıp, bir telefoncuya satıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan İ.Y. savunmasında, "Bana sormuş olduğunuz telefonu Bolu Terminali’nde çöp konteynerinde buldum. Telefonun içinde sim kart olmadığı için çöpe atıldığını düşünerek telefonu sattım" dedi.

Cumhuriyet Savcılığı, şüpheli İ.Y.'nin ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve hırsızlık suçunun işlendiği kanaatine vardı. Ancak otomobilin kapılarının açık olması nedeniyle 'basit hırsızlık' kapsamına giren suçla ilgili dosya, Bolu Adliyesi Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Taraflar uzlaştırma memuru tarafından Bolu Adliyesi'ne davet edildi. Telefonuna kavuşan İsmail Cumhur Çatladı, İ.Y. ile uzlaşmayı kabul etti. Ancak 15 gün boyunca Çaydurt İlköğretim Okulu'nda temizlik yapması şartı olduğunu söyledi. Çatladı'nın şartı İ.Y. tarafından kabul edildi. Belirtilen sürede İ.Y.'nin okulda temizlik yapıp yapmadığı kontrol edildi. Bolu Cumhuriyet Savcılığı da İ.Y.'nin kendisine verilen şartı yerine getirdiği kanaatine vararak kamu adına kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdi.