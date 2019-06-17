Bu cezalar caydırıcı olur mu?

Haber: C. Kutay AYKAN

Trafik Tescil ve Denetme Şube Müdürlüğü ekipleri hafta sonunda Bolu Merkez’e bağlı Mudurnu-Karaköy Yolu, 15 Temmuz Bulvarı (Eski Üniversite Yolu), Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi’nde 3 saat boyunca uygulama yaptı.

Ekipler uygulamada sürücülerin alkollü araç kullanıp kullanmadıkları başta olmak üzere ehliyet kemerinin takılıp takılmadığı, direksiyonda cep telefonu ile konuşulup konuşulmadığı, hız sınırına uyma ve araçların belirlenen standartlarda olup olmadıklarını denetledi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜLERE POLİS YARDIMI

Denetleme sırasında alkollü araç kullanan sürücüler içerisinde alkol almadıkları iddiasında bulunanlar da oldu, kaçmaya çalışanlar da. Ekipler bir yandan sürücülerin işlemlerini yaparken bir yandan da kaçmaya çalışanlara engel oldu. Yürümekte güçlük çeken alkollü sürücüler polisin koluna girerek ekip otosu başında işlemlerin yapılmasını bekledi. Alkollü araç kullanırken uygulamaya takılan sürücülere polis araçlarını teslim etmezken, sürücülerden araçları teslim almaya ehliyeti olan bir tanıdıklarının çağırılması istendi.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA YAĞDI

Gecenin ilerleyen saatlerinde istedikleri takviye ekiple uygulamaya devam eden trafik ekipleri tarafından 55 sürücü sorgulanarak araçları kontrol edildi. Yapılan denetimde 9 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 10 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 5 sürücüye abart egzoz kullanmaktan, 6 sürücüye sigortasız araç kullanmaktan, 7 sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan, 1 sürücüye ehliyeti yanında bulundurmamaktan ceza yazılırken diğer sürücülere muhtelif ihlallerden dolayı ceza-i işlem uygulandı. Gece boyunca toplamda sorgulanan 55 sürücüden 38’ine toplamda 35 bin 470 TL idari para cezası kesildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2019, 15:22