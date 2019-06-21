Bu cezalar çok cep yakar

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Ali Çalışkan sürücüleri uyararak, trafik cezalarını yeniden hatırlatarak hız sınırı aşanlar için trafik cezalarının ne kadar olduğunu açıkladı.

Bu cezalar çok cep yakar

Haber: C. Kutay AYKAN

2019 yılında uygulanacak olan trafik cezalarının ne kadar olduğunu sürücülere yeniden hatırlatan Şube Müdürü Çalışkan şunları söyledi; “2019 yılında uygulanacak olan trafik cezalarının en düşüğü 108 TL’dir, bu da emniyet kemeri takmamak ve en yüksek trafik cezası ise 2 bin 869 TL ile alkolmetreyi üflememektir. Sürücülerin hem kurullara uymasını hem de ceplerinin yanmamasını istiyoruz. Ayrıca, hız sınırlarını aşmakta da büyük cezalar sürücüleri bekliyor. Aşırı hız yapmak hem sürücünün, yolcularının hem de karşı yönden gelen sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmektedir” diyerek, trafik cezalarını şu şekilde hatırlattı;

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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