Bu çiçeği koparan yandı

Haber: Aysun Beykoz

Mayıs ayının başında açan ve yaklaşık iki haftalık hayat süresi olan çiçekler Türkiye’de bulundukları yerlerde koruma altında alınıyor. Bu çiçekleri koparmanın 73 bin 747 lira idari para cezası bulunuyor. Küme halinde açan adeta görsel bir şölen sunan çiçekler, doğa fotoğrafçılığı yapan duayen gazeteci Metin Ferah tarafından daha önce kayıt altına alınmıştı. Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan çiçekleri, Bolu'nun Kızık Köyün kırsalında yer yer görmek mümkün. Şakayık türü olan ve halk arasında birçok isimle anılan çiçeğin, ilgili birimler tarafından koruma altına alınıp, foto kapanlarla takibinin yapıldığı, korunmaları için yetişme alanlarına yakın köylerdeki halka bilgilendirme toplantıları yapıldığı biliniyor.

Bolu'ya 42 kilometre, Seben karayolu üzerindeki sapaktan 7 kilometre mesafede bulunan 1427 rakımlı Kızık Köyü'nün 2 kilometre güneybatısındaki 1500 rakımlı Tavgat Tepesi'nin kayalık ve çalılık alanında guruplar halinde yayılış gösteren, bu nadide çiçekler Mayıs ayının son haftasıyla Haziran ayının ilk haftasına kadar çiçek açıyor.

Kızık Köyü muhtar azası Burhan Ateş (58) konuyla ilgili olarak, “Köyümüzde böyle kıymetli bir çiçeğin bulunduğunu köy sakinlerimizden Şefik Ay'ın sayesinde öğrenmiş olduk. Biz bu nadide çiçekleri korumak için uğraşıyoruz” ifadelerinde bulundu.