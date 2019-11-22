Bu ciğer başka yerde yok

Haber: Volkan Yılmaz

Geçtiğimiz ay, Karamanlı Mahallesi Konuralp Caddesi Karadeniz Ekmek Fırını karşısında faaliyetlerine başlayan Babayani Lokantası farklı lezzetleri ile açıldığı günden Bolu halkının damak zevkine hitap etmeye devam ediyor. İşletmeciliğini Gökhan Alparslan‘ın yaptığı şirin aile lokantası Babayani, günlük 4 çeşit çorba, 6 çeşit sulu yemek, döner ve iskender ile müşterilerini ağırlıyor. Babayani Lokantasında özellikle sunumu ve yumuşaklığı ile Arnavut ciğeri, bir kez tadanın bir daha vazgeçemeyeceği lezzetlerden.

Görmüş geçirmiş bilge kişi anlamına gelen Babayani ismi işletme sahibi Gökhan Alparslan’ın küçüklüğünden beri hayalini kurduğu bir isim. Kısa sürede yakaladığı başarının sırrını açıklayan Babayani Lokantası sahibi Alparslan, “Bizler burada öncelikle kaliteyi ön plana çıkartarak güler yüzlü, kaliteli, hijyene dikkat eden bir işletme olmak istedik. Açıldığımız günden beri misafirlerimizden geri dönüşler son derece olumlu. Aynı işi yaptığımız çok sayıda esnaf arkadaşımız da bizlere yemeğe geliyor. Onların buradan mutlu ayrıldığını görmek bizleri son derece onurlandırıyor” dedi.

“ARNAVUT CİĞERİNİN SIRRINI MERAK EDİYORLAR”

İşe sabah 6 buçukta başladıklarını ve akşam geç saatlere kadar açık olduklarını belirten Gökhan Alparslan misafirlerine sundukları lezzetlere ve hizmetlere ilişkin ise şunları söyledi: “Lokantamıza gelen misafirlerimiz yemeklerimizden özellikle Arnavut ciğerinin sırrını merak ediyor. Birbirinden çeşitli yemeklerimize sevgimizi katıyoruz. Evimizde kullanmadığımız hiçbir ürüne lokantamızda yer vermiyoruz.”

“KALİTEDEN ÖDÜN VERMEDEN YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”

Kaliteli ürün ve hizmete çok önem verdiklerini ifade eden Alparslan son olarak ise, “Bolulu hemşerilerimizin yanı sıra komşu illerden de misafirlerimiz gelmeye başladı. Otopark sorunu olmadan buraya geliyor, rahat bir şekilde yemeklerini yiyip yollarına devam edebiliyorlar. Gerek Bolu içinden gerekse de çevre illerden misafirlerimizin olması işimizi layığı ile yaptığımızın göstergesi diye düşünüyorum. Kaliteden ödün vermeden yolumuza devam edeceğiz. Ayrıca ilerleyen günlerde misafirlerimize sadece bizde bulabilecekleri yepyeni, farklı bir tatla sürprizimiz olacak” diye konuştu.