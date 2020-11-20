Bu çileye son verin!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Zekai Konrapa Bulvarı üzerinde bulunan Aksa Doğalgaz işletmesi önündeki kuyruk çilesi bitmiyor. Pandemi sürecinde oluşan kuyruk eleştirilerin odağı haline geldi. Sabahın erken saatlerinde başlayan kuyruk çilesi, mesai bitene kadar devam ediyor. Doğalgaz şirketindeki gişe ve personel sayısının yetersizliği nedeniyle vatandaşlar adeta her gün aynı eziyete katlanmak zorunda kalıyor. Şube ve personel sayısının yetersiz olduğundan uzun kuyrukların oluştuğunu belirten vatandaşlar, bu durumun korona virüsün yayılmasını tetiklediğine dikkat çektiler. Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulunarak, bu kuyruklara çözüm bulunmasını istediler.

Konuyla ilgili gazetemize açıklamada bulunan Ali Özgül isimli vatandaş 83yaşındaki babası ile 12.37 de aldığı sıra fişinden sonra saatlerce uzun kuyrukta beklediğinden yakınarak “bu çile her gün vatandaşa çektiriliyor. Bu duruma en kısa sürede çözüm bulunsun. Yaşlı vatandaşlarımız içinde kolaylık gösterilsin” diyerek yetkililere seslendi.