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01 Aralık 2017 Cuma
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    • Bu cinayetin ardından 49 yıl geçti

    49 yıl önce Bolu’da 19 kurşunla öldürülen ve ulusal basında; “Bolu Canavarı” olarak lanse edilen Hasan Duman’ın, gariban babası olduğu, zenginden alıp fakire verdiği öğrenildi.

    01 Aralık 2017 Cuma 10:09
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    Bu cinayetin ardından 49 yıl geçti

    Haber: Kasım ŞAHİN

    1968 yılında “Bolu Canavarı" diye bilinen Hasan Duman'ı jandarma 19 kurşunla öldürmüş ve bu haber ulusal gazetelerden biri olan Günaydın Gazetesinde tam sayfa olarak, “Bolu Canavarı” öldürüldü başlığıyla verilmişti.

    Bolu Dağlarının korkusuz adamı olarak adlandırılan ve hakkında yakalama kararı bulunan Hasan Duman biricik oğlu Yetiş Duman’ın sünnet düğününde bulunmak üzere köye gidiyordu. Komando Üst Teğmeni Nail Çizmeci komutasındaki 4 kişilik müfrezenin "Dur" emrine uymayan Duman muhtelif yerlerinden yediği 19 kurşunla öldü.

    Aslen, Çele köyü doğumlu olan Hasan Duman çıkarıldığı bir mahkemede hakkında verilen karara kızarak dağa çıkmıştı.Zenginlerin korkulu rüyası olarak bilinen Duman zenginden alıp fakire vermesiyle tanınıyordu.Duman’ın Kartalkaya yolunda adını taşıyan bir de çeşmesi bulunuyor. Aradan geçen 49 yıl sonra Bolu halkı hala bu korkunç olayı hafızlarından silemedi. Bolu’nun adı bu olayla tarihi de geçmiş oldu.

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