BU ÇOCUK TÜRKİYE’DE DOĞSAYDI !

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24 Haziran 1987 tarihinde, İtalyan kökenli bir ailenin dördüncü çocuğu olarak Arjantin’de dünyaya geldi. Fabrika işçisi olan babası aynı zamanda yerel bir futbol kulübünde antrenörlük yapmaktaydı. Oğlu 5 yaşına geldiğinde babasının antrenör olduğu kulüpte futbol oynamaya başladı ve 1995 yılında Arjantin’in birinci ligindeki bir takımdan teklif aldı.

Fakat o sırada büyüme hormonu yetersizliği teşhisi koyulan çocuk tedavi görmesi gerektiğini öğrendi. Ancak haftada 900 dolar tutan tedavi masraflarını ailesi ödeyecek durumda değildi. Tedavi olmadığı taktirde çok sevdiği ve yetenekli olduğu söylendiği spor hayatı tehlikeye girmiş olacaktı. O dönemde Arjantin de genç yetenekleri araştıran Barcelona sportif direktörü Carles Rexach çocuğun ismini duymuş bir maçını izlemeye gelmişti

İzlediği maçta çocuğun oyununa ve yeteneklerine hayran kaldı. Barcelona’nın alt yapısına bu çocuğu transfer etmek istediğini söyledi ve yanındaki danışmanlarından çocuğun rahatsız olduğunu tedavi edilmezse spor yapamayacağını öğrendi. Hemen çocuğun ailesi ile konuştu. Tedavi masraflarını ben kendi cebimden ödüyorum. Bu çocuk çok yetenekli ilerde yıldız olabilir diyerek. Barcelona’nın alt yapısına çocuğu transfer etti.

Tüm tedavileri yapıldı. Sağlık sorunları aşıldı. Bu altın çocuk 16 Ekim 2004 tarihinde yani 17 yaşında Barcelona’nın A takımına yükselerek ispanya birinci futbol ligi La liga’da forma giyen en genç futbolcu oldu. Bu unvanına 1 Mayıs 2005 tarihinde albacete’ye gol atarak La Liga’ da en genç yaşta gol atan futbolcu unvanını da ekledi ve dünya çapında tanınan bir futbolcu oldu

Şimdi bazılarınız kim bu futbolcu diye soruyor? Bazılarınızda kim olduğunu anladı gülümsüyor. Bilemeyenleri ve merak edenleri daha fazla gıcık etmeyeyim bu dünyaca ünlü futbolcunun ismi Lionel Messi evet yanlış okumadınız Messi futbola başladığında yukarıda yazdığım sağlık problemlerini yaşamış. Barselona’nın sportif direktörünün sayesinde problemleri çözmüş ve dünyaca ünlü bir futbolcu olmuş.

Okuduğum kitapta bu başarı öyküsüyle karşılaşınca sizlerle paylaşmak istedim eminim çoğu kişi Messi’nin bu öyküsünü ve yaşadıklarını bilmiyordur. Tabii Messi o zamanlar Türkiye’de olsaydı ne olurdu diye birazcık düşündüm. Herhalde bu sağlık problemiyle Türkiye’de yaşasaydı hiçbir antrenör hiçbir spor insanı ona güvenip futbol oynatmazdı. Bırakın futbol oynatmayı sağlık problemi düzelsin diye o kadar para vermezlerdi. Yani Messi gibi bir yetenek kaybolup giderdi.

Şimdi bazıları niye böyle diyorsun diyecek. Arkadaşlar siz hiç sokakta tekerlekli sandalye ile dolaştınız mı? Ya da ne bileyim hiç etrafınızda özel gereksinimli veya engellenen yani sizden ya da diğer insanlardan farklı görünen farklı yaşayan insanlar oldu mu? Onlara birileri yaklaşıp ay yazık pekte gençmiş nasıl oldu diyen oldu mu?

Maalesef bizim yaşadığımız toplumda bilinçsiz ve bilgisiz olduğumuz için bunlar oluyor yani insanları tanımak yerine acımayı tercih ediyoruz. Hatta Yetenekleri keşfetmek bize zor geldiği için engellenen ya da özel gereksinimli çocukların ailelerine “ boşuna uğraşmayın bu çocuktan bir şey olmaz “ demeye kadar işi vardıra biliyoruz. Onun İçin Messi Türkiye’de olsaydı bence tedavi olamazdı ve futbol hayatı biterdi. Belki de tedavisi yaptırılmadığı için şimdi hayatta olmazdı.

Bakın artık bu bakış açısını değiştirmemiz gerek, ben biliyorum ülkemizde engellenen ya da özel gereksinimli olan çok yetenekli insanlar var. İşte biz ah yazık diyeceğimize bu yetenekleri ortaya çıkarmalıyız. Niye bizden Messi gibi dünyaca ünlü sporcular veya sanatçılar çıkmasın. Ben inanıyorum eğer biz yeteneklerimizi keşfeder ve doğru şekilde yönlendirirsek yani lafta değil gerçekten insana yatırım yaparsak dünya çapında isimler yetiştirebiliriz…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolçinin Katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar...