Haber; Esra ÖZTÜRL

Akşehir Belediyesi tarafından Nasreddin Hoca’yı anmak, onu gelecek nesillere daha iyi aktarmak, Nasreddin Hoca’nın bilge kişiliğini, ulemalığını anlatabilmek ve onu tüm dünyaya daha iyi tanıtabilmek amacıyla düzenlenen Nasreddin Hoca Anma Günleri kapsamında düzenlenen 1. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Türkiye Finali Akşehir Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. 8 ekibin yarıştığı Türkiye Finali’nde bölgelerini temsilen yarışan ekipler, Türkiye birincisi olabilmek için tüm performanslarını sergilerken, dekor, müzik ve rolleriyle adeta profesyonel oyunculara taş çıkarttı. Yarışmada jüri üyeliği görevini Tiyatro ve Sinema Sanatçısı Ahmet Yenilmez, Tiyatro Sanatçısı, Ercüment Doğan, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık, Yrd. Doç. Dr. G. Tarıman Cenikoğlu yaptı. Yarışmada birinciliği ‘Grup Turkuaz‘ rumuzuyla yarışan Kocaeli Gebze Emlak Konutları İlkokulu kazanırken, ikinciliği ‘çalışkan Arılar’ rumuzuyla yarışan Konya Meram Sefaköy İlkokulu, üçüncülüğü ise ‘Yahni’ rumuzuyla yarışan Denizli Bozkurt Atatürk İlkokulu kazandı. Mansiyon Ödülünü ‘Biz de Varız’ rumuzuyla yarışan Gaziantep Şehinbey Şehit Adem Yavuz İlkokulu, Nasreddin Hoca Özel Ödülünü ‘Çoruh Esintisi’ rumuzuyla yarışan Bayburt Demirözü Gökçedere İlkokulu, Nimetullah Nahçivani Özel Ödülünü ‘biz Farklıyız’ rumuzuyla yarışan Adana Kozan 100. Yıl İlkokulu, Seyyid Mahmud Hayrani Özel Ödülünü ‘Serkan Akyaz’ rumuzuyla yarışan Bingöl MEV Öğretmen Serkan Akyaz İlkokulu, Akşehir Belediyesi Özel Ödülünü ise ‘Aslanlar’ rumuzuyla yarışan Bolu Yeniçağa Mehmet Çelik İlkokulu kazandı.

Akşehir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 1. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Türkiye Finali’ne Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir Garnizon Komutanı Albay Orkun Turaçlı, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, Akşehir İlçe Protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.