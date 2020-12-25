Haber: N. Halid Altundal

İzzet Baysal Vakfı tarafından Bolu Valiliği koordinesinde başlatılan ‘Devlet Millet El Ele Eğitime Destek Kampanyası’ kapsamında aldığı tabletleri Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti. Düzenlenen toplantıda İzzet Baysal Vakfı Genel Sekreteri Mustafa Yaman; Mütevelli Heyeti Üyeleri Muhabbet Koç, Mustafa Meterelliyöz, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ve Müdür Yardımcısı Yaşin Yeşil hazır bulundular.

YAMAN: “YARDIMLARI AİLELERE ULAŞTIRDIK”

Tabletleri teslim ederken bir konuşma yapan İzzet Baysal Vakfı Genel Sekreteri Mustafa Yaman şunları söyledi: “Bildiğiniz gibi 2020 yılı; ilimiz, Türkiye ve dünya için zor bir yıl oldu. Bu zor günlerde Vakfımız 500 fakir aileye 1000’er TL maddi katkı verdi. Bu yardımları Valiliğimiz ve Belediye başkanlığı vasıtasıyla bu ailelere ulaştırdık. Ayrıca kardeşlik köprüsüne 10.000-TL ile katıldık. Milli Dayanışma Kampanyasına ise 50.000-TL ile katıldık. Biliyorsunuz Vakfımızın amacı sağlıklı eğitimli bir neslin yetiştirilmesi için çalışmak. Bu sene Koronavirürüs nedeniyle hastanelerimizin yoğun bakım servislerinin acil ihtiyacı olan 15 Monitör, 8 Vantilatör, 4 Yüksek akımlı oksijen cihazını, muhtelif mekanik malzemelerini iki seferde aldık. Bunların toplam maliyetleri 632.530-TL dir.”

“BU ÇOCUKLAR BİZİM YARINLARIMIZDIR”

Online eğitim devam ederken, teknik imkansızlıkları dolayısı ile eğitimlere katılamayan öğrenciler olduğunu belirten Yaman, “Bilgisayarı ve tableti olmayan ortaöğretim okullarında okuyan öğrencilerimize Valiliğimiz koordinesinde başlatılan ‘Devlet Millet El Ele Eğitime Destek Kampanyası’na 100 Tabletle destek veriyoruz. Eğer içinde bulunduğumuz toplumda çözülmesi gereken bir şey varsa bize ne diyemeyiz. Bu çocuklar bizim yarınlarımızdır. Memleketi ilerde kendilerine emanet edeceğimiz bu gençlerin yetişmesine katkı vermemiz gerekmektedir. Bu kampanyayı düzenleyen ve emeği geçenlerle; katkı veren, tüm kurum, kuruluş ve kişilere İzzet Baysal Vakfı olarak teşekkür eder, Öğrencilerimize başarılar diler, herkese sevgi ve saygılar sunarız” diye konuştu.

SARICI: “TABLET İHTİYAÇLARI EN KISA SÜREDE GİDERİLECEKTİR”

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ise Vakıf Üyeleri hoş geldiniz dedikten sonra yaptığı konuşmada, kampanyaya katkı veren kurum, kuruluş, sivil toplum örgütlerine; özellikle İzzet Baysal Vakfı’nın kurucusu İzzet Baysal Başta olmak üzere; Vakıf Başkanı Ahmet Baysal’a Yönetim kurulu ve tüm mütevelli heyet üyelerine teşekkür etti. Sarıcı, “En büyük katkıyı Milli Eğitim Bakanlığımızın sağladığı bu kampanyada siz hayırseverlerin destek ve katkılarıyla ilimizde tablet ihtiyacı olan tüm öğrencilerin tablet ihtiyaçları en kısa sürede giderilecektir” ifadelerini kullandı.