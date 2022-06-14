Bu çocukların günahı ne?

Haber: C. Kutay Aykan

Ülkemizdeki enflasyon oranının yüzde 75’lere kadar çıkması, elektrik, doğalgaz, motorin, benzin, LPG ile gıda ürünlerine yapılan zam üstüne zamlar vatandaşların belini iyiden iyiye bükmeye başladı. Alım gücünün azılması nedeniyle bir çok ailenin çocukları, çöp kutularına dadanmaya başladı.

Bunun bir örneği Albay Sokak üzerinde yaşadık ve kamera görüntülerimize saniye saniye bu istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Evine bir lokma ekmek veya giyecek alamayan aileler çocuklarını, yanlarına verdikleri tekerlekli Pazar arabalarıyla çöp kutularına gönderip, içlerindeki ihtiyaç malzemelerini toplatmaya başladı.

Bu görüntüleri yüreğimiz sızlarken çekmek zorunda kalırken, gördüğümüz bir manzara yürekli dağladı. Çocuklardan en büyüğü olan, çöpten bulduğu bir maddeyi ağzına götürmesi ve onu yemesi olayın çalık boyutunun kadar önem arz ettiğini ortaya koydu.

Yaşları sokalar da özgürce oynamak olan bu küçük çocuklar, bırakın bu özgürlüklerini yaşamayı, tam tersi evlerine bir lokma yiyecek ve giyecek bir şeyler götürmek. Ama, “Bu ülkede açlık falan yok” demek ise işin ne kadar yanıltıcı olduğunu bizlere göstermiş oldu.